Reliance Industries Aktie

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WKN: 946078 / ISIN: INE002A01018

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Mischkonzer 28.10.2026 11:38:38

IPO: Jio Platforms knackt Rekord für Börsengänge in Indien

IPO: Jio Platforms knackt Rekord für Börsengänge in Indien

Das indische Technologie- und Telekommunikationsunternehmen Jio Platforms hat den bisher größten Börsengang in der Geschichte des Landes hingelegt.

Die Aktien der Tochtergesellschaft des von Milliardär Mukesh Ambani geführten Mischkonzerns Reliance Industries stiegen beim Börsenstart in Mumbai um mehr als 21 Prozent. Der Ausgabepreis hatte bei 1.119 Rupien (etwa 10,6 Euro) pro Aktie gelegen. Der Marktwert erreichte umgerechnet etwa 118 Milliarden Euro.

Durch diese Bewertung stieg Jio Platforms direkt nach Reliance Industries zum wertvollsten börsennotierten Unternehmen Indiens auf, wie das indische Finanznachrichtenportal Moneycontrol berichtete. Die Nachfrage nach den Aktien des Unternehmens überstieg das Angebot bei weitem.

Über 530 Millionen Mobilfunkkunden

Über die Kernmarke Jio versorgt das Unternehmen über 530 Millionen Mobilfunk- und Breitbandkunden. Nach eigenen Angaben ist Jio der weltweit größte Mobilfunkanbieter, was den Datenverkehr betrifft. In den vergangenen Jahren drang Jio Platforms in weitere Geschäftsfelder wie digitale Dienste und Künstliche Intelligenz vor. Geschäftsführer ist der Sohn Mukesh Ambanis, Akash Ambani./dg/DP/mis

MUMBAI (dpa-AFX)

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