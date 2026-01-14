14.01.2026 13:56:40

IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 14.01.2026

(Neu: Mögliche Börsengänge Bitpanda und Waipu TV)

Bitpanda GmbH

ERSTNOTIZ: Erste Jahreshälfte 2026 möglich (Bloomberg-Bericht vom Jan 2026)

BRANCHE: Handelsplattform

SITZ: Wien

BEWERTUNG: 4 bis 5 Mrd Euro (Bloomberg-Bericht)

Exaring AG (Freenet-Tochter, Betreiberin von Waipu TV)

ERSTNOTIZ: 2026 (Bloomberg-Bericht vom Jan 2026)

BRANCHE: Web-TV

SITZ: München

BEWERTUNG: bis zu 1,5 Milliarden Euro (Bloomberg-Bericht)

KONSORTIALFÜHRER: Citigroup, Berenberg

Vincorion Advanced Systems GmbH

ERSTNOTIZ: 2026 möglich (Bericht)

BRANCHE: Rüstung

SITZ: Wedel

BEWERTUNG: spekulativ 1 Mrd Euro

KONSORTIALFÜHRER: Rothschild

KONSORTIALMITGLIEDER: Berenberg, BNP Paribas, JP Morgan

Uniper SE

ERSTNOTIZ: Möglicher Re-IPO der vom Bund gehaltenen Anteile offen

BRANCHE: Energieversorgung

SITZ: Düsseldorf

KONSORTIALFÜHRER: Deutsche Bank, Citigroup, UBS

TK Elevator GmbH

ERSTNOTIZ: Advent und Cinven bereiten Börsengang für 2026 vor

(Bloomberg-Bericht Sept. 2025)

BRANCHE: Aufzugtechnik

SITZ: Düsseldorf

BEWERTUNG: 23 Mrd Euro (Februar 2025)

KNDS NV

ERSTNOTIZ: Börsengang 2026 realistisch (CEO im Sept 2025)

BRANCHE: Rüstung

SITZ: Amsterdam

BASF-Sparte Agricultural Solutions

ERSTNOTIZ: Börsenreife soll 2027 erreicht sein, Börsengang ist in Frankfurt geplant

BRANCHE: Pflanzenschutzmittel und Saatgut

SITZ: Limburgerhof

Parshipmeet Group (Online-Dating-Sparte von Prosiebensat1)

ERSTNOTIZ: nicht vor 2025 (Unternehmen)

BRANCHE: E-Commerce

SITZ: Hamburg

ISS Stoxx (Tochter der Deutschen Börse)

ERSTNOTIZ: Frühestens 2026 (Reuters-Bericht vom Oktober 2025)

BRANCHE: Indizes und Datenanalyse

Personio

ERSTNOTIZ: nicht vor 2026 (Aussage CEO im Oktober 2024)

BRANCHE: Personalsoftware-Anbieter

SITZ: München

BEWERTUNG: nach jüngster Finanzierungsrunde 8,5 Milliarden Dollar

Selfio (Tochter der 3U Holding)

ERSTNOTIZ: kein konkreter Zeitplan (Aussage 3U)

BRANCHE: Onlinehandel für Haustechnik-Produkte

SITZ: Bad Honnef

Amaneos SE & Co. KGaA (Tochtergesellschaft von Mutares)

ERSTNOTIZ: offen

BRANCHE: Autozulieferer (Kunststoffelemente)

SITZ: Frankfurt

Contentful

ERSTNOTIZ: offen, Börsengang ist Option

BRANCHE: Software - Content Management Systeme (CMC)

SITZ: Berlin

BÖRSENSEGMENT: US-Börse, Börsengang über Spac eine Option

BEWERTUNG: über 3 Milliarden Dollar (Stand nach Finanzierungsrunde im Juli 2021)

HH2E

ERSTNOTIZ: offen

BRANCHE: Wasserstoff-Projektentwickler

SITZ: Düsseldorf

Celonis SE

ERSTNOTIZ: Börsengang Option (Unternehmen), IPO in den USA erwogen

BRANCHE: Softwarespezialist (Process Mining)

SITZ: München

BEWERTUNG: ca 13 Milliarden Euro (nach der jüngsten Finanzierungsrunde)

Raisin SE

ERSTNOTIZ: Keine Eile für Börsengang (CEO im Juni 2025)

BRANCHE: Finanzdienstleistungen

SITZ: Berlin

Mobile.de

ERSTNOTIZ: 2026 (Reuters-Bericht); Eigentümer Blackstone und Permira loten IPO aus

BRANCHE: Auto-Anzeigen

SITZ: Kleinmachnow

BEWERTUNG: Spekulativ bis zu 10 Milliarden Euro

