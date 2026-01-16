|
16.01.2026 12:38:40
IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 16.01.2026
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Asta Energy Solutions AG
ERSTNOTIZ: 1. Quartal 2026
BRANCHE: Energietechnik
SITZ: Oed, Österreich
BÖRSENSEGMENT: Prime Standard
VOLUMEN (WERT): Transaktionsvolumen 190 Mio Euro
KONSORTIALFÜHRER: Berenberg
KONSORTIALMITGLIEDER: Commerzbank (in Kooperation mit Oddo BHF),
Raiffeisen Bank International, Baader Bank
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Bitpanda GmbH
ERSTNOTIZ: Erste Jahreshälfte 2026 möglich (Bloomberg-Bericht)
BRANCHE: Handelsplattform
SITZ: Wien
BEWERTUNG: 4 bis 5 Mrd Euro (Bloomberg-Bericht)
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Exaring AG (Freenet-Tochter, Betreiberin von Waipu TV)
ERSTNOTIZ: 2026 (Bloomberg-Bericht vom Jan 2026)
BRANCHE: Web-TV
SITZ: München
BEWERTUNG: bis zu 1,5 Milliarden Euro (Bloomberg-Bericht)
KONSORTIALFÜHRER: Citigroup, Berenberg
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Vincorion Advanced Systems GmbH
ERSTNOTIZ: 2026 möglich (Bericht)
BRANCHE: Rüstung
SITZ: Wedel
BEWERTUNG: spekulativ 1 Mrd Euro
KONSORTIALFÜHRER: Rothschild
KONSORTIALMITGLIEDER: Berenberg, BNP Paribas, JP Morgan
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Uniper SE
ERSTNOTIZ: Möglicher Re-IPO der vom Bund gehaltenen Anteile offen
BRANCHE: Energieversorgung
SITZ: Düsseldorf
KONSORTIALFÜHRER: Deutsche Bank, Citigroup, UBS
+++++++++++++++++++++++++++++++++
TK Elevator GmbH
ERSTNOTIZ: Advent und Cinven bereiten Börsengang für 2026 vor (Bloomberg-Bericht Sept. 2025)
BRANCHE: Aufzugtechnik
SITZ: Düsseldorf
BEWERTUNG: 23 Mrd Euro (Februar 2025)
+++++++++++++++++++++++++++++++++
KNDS NV
ERSTNOTIZ: Börsengang 2026 realistisch (CEO im Sept 2025)
BRANCHE: Rüstung
SITZ: Amsterdam
+++++++++++++++++++++++++++++++++
BASF-Sparte Agricultural Solutions
ERSTNOTIZ: Börsenreife soll 2027 erreicht sein, Börsengang ist in Frankfurt geplant
BRANCHE: Pflanzenschutzmittel und Saatgut
SITZ: Limburgerhof
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Parshipmeet Group (Online-Dating-Sparte von Prosiebensat1)
ERSTNOTIZ: offen
BRANCHE: E-Commerce
SITZ: Hamburg
+++++++++++++++++++++++++++++++++
ISS Stoxx (Tochter der Deutschen Börse)
ERSTNOTIZ: Frühestens 2026 (Reuters-Bericht vom Oktober 2025)
BRANCHE: Indizes und Datenanalyse
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Personio
ERSTNOTIZ: nicht vor 2026 (Aussage CEO im Oktober 2024)
BRANCHE: Personalsoftware-Anbieter
SITZ: München
BEWERTUNG: nach jüngster Finanzierungsrunde 8,5 Milliarden Dollar
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Selfio (Tochter der 3U Holding)
ERSTNOTIZ: kein konkreter Zeitplan (Aussage 3U)
BRANCHE: Onlinehandel für Haustechnik-Produkte
SITZ: Bad Honnef
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Amaneos SE & Co. KGaA (Tochtergesellschaft von Mutares)
ERSTNOTIZ: offen
BRANCHE: Autozulieferer (Kunststoffelemente)
SITZ: Frankfurt
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Contentful
ERSTNOTIZ: offen, Börsengang ist Option
BRANCHE: Software - Content Management Systeme (CMC)
SITZ: Berlin
BÖRSENSEGMENT: US-Börse, Börsengang über Spac eine Option
BEWERTUNG: über 3 Milliarden Dollar (Stand nach Finanzierungsrunde im Juli 2021)
+++++++++++++++++++++++++++++++++
HH2E
ERSTNOTIZ: offen
BRANCHE: Wasserstoff-Projektentwickler
SITZ: Düsseldorf
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Celonis SE
ERSTNOTIZ: Börsengang Option (Unternehmen), IPO in den USA erwogen
BRANCHE: Softwarespezialist (Process Mining)
SITZ: München
BEWERTUNG: ca 13 Milliarden Euro (nach der jüngsten Finanzierungsrunde)
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Raisin SE
ERSTNOTIZ: Keine Eile für Börsengang (CEO im Juni 2025)
BRANCHE: Finanzdienstleistungen
SITZ: Berlin
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Mobile.de
ERSTNOTIZ: 2026 (Reuters-Bericht); Eigentümer Blackstone und Permira loten IPO aus
BRANCHE: Auto-Anzeigen
SITZ: Kleinmachnow
BEWERTUNG: Spekulativ bis zu 10 Milliarden Euro
===
Kontakt zum Autor: ipo.de@dowjones.com
DJG/mgo/sha
(END) Dow Jones Newswires
January 16, 2026 06:38 ET (11:38 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.