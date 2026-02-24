|
24.02.2026 15:26:40
IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 24.02.2026
(Neu: Preisspanne und andere Details zu Gabler, Mögl. IPO Thyssenkrupp Materials Services)
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Gabler Group AG
ERSTNOTIZ: 09.03.2026
BRANCHE: Unterwasser-Technologie (Verteidigungssektor)
SITZ: Lübeck
BÖRSENSEGMENT: Scale
ZEICHNUNGSFRIST: 25. Feb bis 4. März
BOOKBUILDINGSPANNE: 37 bis 47 Euro
VOLUMEN (WERT): Nettoemissionserlös von 41 Mio Euro,
Angebotsvolumen bis zu 142 Mio Euro
VOLUMEN (STÜCK): 1,05 Mio Aktien aus Kapitalerhöhung,
Platzierungsvolumen 3,02 Mio Aktien
BEWERTUNG: rund 254 Mio Euro
KONSORTIALFÜHRER: Cantor Fitzgerald
KONSORTIALMITGLIEDER: Metzler
+++++++++++++++++++++++++++++++++
TK Elevator GmbH
ERSTNOTIZ: Vorbereitungen für Börsengang im 2. Halbjahr 2026
(Bloomberg-Bericht Feb. 2026)
BRANCHE: Aufzugtechnik
SITZ: Düsseldorf
BEWERTUNG: rund 25 Mrd Euro (Bericht Feb 2026)
KONSORTIALFÜHRER: Goldman Sachs, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Barclays, UBS
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Bitpanda GmbH
ERSTNOTIZ: Erste Jahreshälfte 2026 möglich (Bloomberg-Bericht)
BRANCHE: Handelsplattform
SITZ: Wien
BEWERTUNG: 4 bis 5 Mrd Euro (Bloomberg-Bericht)
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Exaring AG (Freenet-Tochter, Betreiberin von Waipu TV)
ERSTNOTIZ: 2026 (Bloomberg-Bericht vom Jan 2026)
BRANCHE: Web-TV
SITZ: München
BEWERTUNG: bis zu 1,5 Milliarden Euro (Bloomberg-Bericht)
KONSORTIALFÜHRER: Citigroup, Berenberg
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Vincorion Advanced Systems GmbH
ERSTNOTIZ: 2026 möglich (Bericht)
BRANCHE: Rüstung
SITZ: Wedel
BEWERTUNG: spekulativ 1 Mrd Euro
KONSORTIALFÜHRER: Rothschild
KONSORTIALMITGLIEDER: Berenberg, BNP Paribas, JP Morgan
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Thyssenkrupp Materials Services
ERSTNOTIZ: Verselbständigung dieses Jahr,
IPO im Herbst möglich (Reuters-Bericht Feb 2026)
BRANCHE: Werkstoffhandel
SITZ: Essen
+++++++++++++++++++++++++++++++++
KNDS NV
ERSTNOTIZ: Börsengang 2026 realistisch (CEO im Sept 2025)
BRANCHE: Rüstung
SITZ: Amsterdam
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Uniper SE
ERSTNOTIZ: Möglicher Re-IPO der vom Bund gehaltenen Anteile offen
BRANCHE: Energieversorgung
SITZ: Düsseldorf
KONSORTIALFÜHRER: Deutsche Bank, Citigroup, UBS
+++++++++++++++++++++++++++++++++
BASF-Sparte Agricultural Solutions
ERSTNOTIZ: Börsenreife soll 2027 erreicht sein, Börsengang ist in Frankfurt geplant
BRANCHE: Pflanzenschutzmittel und Saatgut
SITZ: Limburgerhof
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Parshipmeet Group (Online-Dating-Sparte von Prosiebensat1)
ERSTNOTIZ: offen
BRANCHE: E-Commerce
SITZ: Hamburg
+++++++++++++++++++++++++++++++++
ISS Stoxx (Tochter der Deutschen Börse)
ERSTNOTIZ: Frühestens 2026 (Reuters-Bericht vom Oktober 2025)
BRANCHE: Indizes und Datenanalyse
SITZ:
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Personio
ERSTNOTIZ: nicht vor 2026 (Aussage CEO im Oktober 2024)
BRANCHE: Personalsoftware-Anbieter
SITZ: München
BEWERTUNG: nach jüngster Finanzierungsrunde 8,5 Milliarden Dollar
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Selfio (Tochter der 3U Holding)
ERSTNOTIZ: kein konkreter Zeitplan (Aussage 3U)
BRANCHE: Onlinehandel für Haustechnik-Produkte
SITZ: Bad Honnef
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Amaneos SE & Co. KGaA (Tochtergesellschaft von Mutares)
ERSTNOTIZ: offen
BRANCHE: Autozulieferer (Kunststoffelemente)
SITZ: Frankfurt
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Contentful
ERSTNOTIZ: offen, Börsengang ist Option
BRANCHE: Software - Content Management Systeme (CMC)
SITZ: Berlin
BÖRSENSEGMENT: US-Börse, Börsengang über Spac eine Option
BEWERTUNG: über 3 Milliarden Dollar (Stand nach Finanzierungsrunde im Juli 2021)
+++++++++++++++++++++++++++++++++
HH2E
ERSTNOTIZ: offen
BRANCHE: Wasserstoff-Projektentwickler
SITZ: Düsseldorf
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Celonis SE
ERSTNOTIZ: Börsengang Option (Unternehmen), IPO in den USA erwogen
BRANCHE: Softwarespezialist (Process Mining)
SITZ: München
BEWERTUNG: ca 13 Milliarden Euro (nach der jüngsten Finanzierungsrunde)
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Raisin SE
ERSTNOTIZ: Keine Eile für Börsengang (CEO im Juni 2025)
BRANCHE: Finanzdienstleistungen
SITZ: Berlin
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Mobile.de
ERSTNOTIZ: 2026 (Reuters-Bericht); Eigentümer Blackstone und Permira loten IPO aus
BRANCHE: Auto-Anzeigen
SITZ: Kleinmachnow
BEWERTUNG: Spekulativ bis zu 10 Milliarden Euro
===
Kontakt zum Autor: ipo.de@dowjones.com
DJG/mgo/kla
(END) Dow Jones Newswires
February 24, 2026 09:26 ET (14:26 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich tiefrot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen gehen uneinheitlich aus dem Handel
Der heimische Aktienmarkt gab am Dienstag kräftig nach. Der deutsche Leitindex ging nahezu unverändert aus dem Handel. Die US-Börsen befinden sich im Plus. Die asiatischen Börse schlugen am Dienstag unterschiedliche Richtungen ein.