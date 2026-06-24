24.06.2026 10:39:39

IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 24.06.2026

(NEU: Intention to Float von KNDS)

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KNDS NV

ERSTNOTIZ: Juli 2026 (voraussichtlich)

BRANCHE: Rüstung

SITZ: Amsterdam

BÖRSENSEGMENT: Prime Standard (Frankfurt) & Euronext Paris

VOLUMEN (WERT): 20 Prozent über Privatplatzierungen an institutionelle Investoren

BEWERTUNG: rd 15 Mrd EUR (Reuters-Bericht)

KONSORTIALFÜHRER: Bank of America, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Societe Generale

KONSORTIALMITGLIEDER: UBS, BNP Paribas, Citigroup, Commerzbank,

Credit Agricole, Natixis, Unicredit

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TK Accelis (Werkstoffsparte von Thyssenkrupp)

ERSTNOTIZ: noch 2026

BRANCHE: Werkstoffhandel

SITZ: Essen

VOLUMEN (WERT): Abspaltung eines 49-prozentigen Minderheitsanteils

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Neuraxpharm Arzneimittel GmbH

ERSTNOTIZ: 2027 möglich (CEO-Interview FAZ im März 2026)

BRANCHE: Pharma

SITZ: Langenfeld

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Uniper SE

ERSTNOTIZ: Re-IPO der vom Bund gehaltenen Anteile geplant

(alternativ Direktverkauf möglich)

BRANCHE: Energieversorgung

SITZ: Düsseldorf

KONSORTIALFÜHRER: Deutsche Bank, Citigroup, UBS

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Magirus

ERSTNOTIZ: Beteiligungsgesellschaft Mutares prüft Börsengang (Aussage April 2026)

BRANCHE: Feuerwehrfahrzeuge

SITZ: Ulm

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Bitpanda GmbH

ERSTNOTIZ: 2026 möglich (Bloomberg-Bericht)

BRANCHE: Handelsplattform

SITZ: Wien

BEWERTUNG: 4 bis 5 Mrd Euro (Bloomberg-Bericht)

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Exaring AG (Freenet-Tochter, Betreiberin von Waipu TV)

ERSTNOTIZ: Freenet prüft Börsengang (Mitteilung vom 15. April)

BRANCHE: Web-TV

SITZ: München

BEWERTUNG: bis zu 1,5 Milliarden Euro (Bloomberg-Bericht)

KONSORTIALFÜHRER: Citigroup, Berenberg

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BASF-Sparte Agricultural Solutions

ERSTNOTIZ: Börsenreife soll 2027 erreicht sein, Börsengang ist in Frankfurt geplant

BRANCHE: Pflanzenschutzmittel und Saatgut

SITZ: Limburgerhof

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Personio

ERSTNOTIZ: nicht vor 2026 (Aussage CEO im Oktober 2024)

BRANCHE: Personalsoftware-Anbieter

SITZ: München

BEWERTUNG: nach jüngster Finanzierungsrunde 8,5 Milliarden Dollar

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Amaneos SE & Co. KGaA (Tochtergesellschaft von Mutares)

ERSTNOTIZ: offen

BRANCHE: Autozulieferer (Kunststoffelemente)

SITZ: Frankfurt

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Celonis SE

ERSTNOTIZ: Börsengang Option (Unternehmen), IPO in den USA erwogen

BRANCHE: Softwarespezialist (Process Mining)

SITZ: München

BEWERTUNG: ca 13 Milliarden Euro (nach der jüngsten Finanzierungsrunde)

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Raisin SE

ERSTNOTIZ: Keine Eile für Börsengang (CEO im Juni 2025)

BRANCHE: Finanzdienstleistungen

SITZ: Berlin

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Mobile.de

ERSTNOTIZ: 2026 (Reuters-Bericht); Eigentümer Blackstone und Permira loten IPO aus

BRANCHE: Auto-Anzeigen

SITZ: Kleinmachnow

BEWERTUNG: Spekulativ bis zu 10 Milliarden Euro

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Kontakt zum Autor: ipo.de@dowjones.com

DJG/mgo/hab

(END) Dow Jones Newswires

June 24, 2026 04:40 ET (08:40 GMT)

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