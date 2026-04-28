IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 28.04.2026

(NEU: Ausgabepreis Electrovac, IPO-Überlegungen Magirus)

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Electrovac AG

ERSTNOTIZ: 30.04.2026

BRANCHE: Spezialist für hermetische Gehäuse

SITZ: Salzweg

BÖRSENSEGMENT: Prime Standard

ZEICHNUNGSFRIST: 17. bis 27. April

BOOKBUILDINGSPANNE: 7,80 bis 10,20 Euro

EMISSIONSPREIS: 7,80 Euro

VOLUMEN (WERT): 34,4 Mio Euro

VOLUMEN (STÜCK): 4,416 Mio Aktie (inkl. Greenshoe)

DATUM EMISSIONSPREIS: 27.04.2026

BEWERTUNG: 144 Mio Euro (in der Mitte der Spanne)

KONSORTIALFÜHRER: BankM AG, Bankhaus Metzler

BÖRSENSYMBOL: EVAC

ISIN: DE000A420ZL4

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KNDS NV

ERSTNOTIZ: Börsengang 2026 (CEO im März 2026)

BRANCHE: Rüstung

SITZ: Amsterdam

BEWERTUNG: 20 bis 25 Mrd Euro (Handelsblatt-Bericht März 2026)

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Neuraxpharm Arzneimittel GmbH

ERSTNOTIZ: 2027 möglich (CEO-Interview FAZ im März 2026)

BRANCHE: Pharma

SITZ: Langenfeld

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Magirus

ERSTNOTIZ: Beteiligungsgesellschaft Mutares prüft Börsengang (Aussage April 2026)

BRANCHE: Feuerwehrfahrzeuge

SITZ: Ulm

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TK Elevator GmbH

ERSTNOTIZ: Vorbereitungen für Börsengang im 2. Halbjahr 2026

(Bloomberg-Bericht Feb. 2026)

BRANCHE: Aufzugtechnik

SITZ: Düsseldorf

BEWERTUNG: rund 25 Mrd Euro (Bericht Feb 2026)

KONSORTIALFÜHRER: Goldman Sachs, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Barclays, UBS

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Bitpanda GmbH

ERSTNOTIZ: Erste Jahreshälfte 2026 möglich (Bloomberg-Bericht)

BRANCHE: Handelsplattform

SITZ: Wien

BEWERTUNG: 4 bis 5 Mrd Euro (Bloomberg-Bericht)

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Exaring AG (Freenet-Tochter, Betreiberin von Waipu TV)

ERSTNOTIZ: Freenet prüft Börsengang (Mitteilung vom 15. April)

BRANCHE: Web-TV

SITZ: München

BEWERTUNG: bis zu 1,5 Milliarden Euro (Bloomberg-Bericht)

KONSORTIALFÜHRER: Citigroup, Berenberg

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Thyssenkrupp Materials Services

ERSTNOTIZ: Verselbständigung dieses Jahr, IPO im Herbst möglich

(Reuters-Bericht Feb 2026)

BRANCHE: Werkstoffhandel

SITZ: Essen

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Uniper SE

ERSTNOTIZ: Möglicher Re-IPO der vom Bund gehaltenen Anteile offen

BRANCHE: Energieversorgung

SITZ: Düsseldorf

KONSORTIALFÜHRER: Deutsche Bank, Citigroup, UBS

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BASF-Sparte Agricultural Solutions

ERSTNOTIZ: Börsenreife soll 2027 erreicht sein,

Börsengang ist in Frankfurt geplant

BRANCHE: Pflanzenschutzmittel und Saatgut

SITZ: Limburgerhof

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ISS Stoxx (Tochter der Deutschen Börse)

ERSTNOTIZ: Frühestens 2026 (Reuters-Bericht vom Oktober 2025)

BRANCHE: Indizes und Datenanalyse

SITZ:

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Personio

ERSTNOTIZ: nicht vor 2026 (Aussage CEO im Oktober 2024)

BRANCHE: Personalsoftware-Anbieter

SITZ: München

BEWERTUNG: nach jüngster Finanzierungsrunde 8,5 Milliarden Dollar

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Selfio (Tochter der 3U Holding)

ERSTNOTIZ: kein konkreter Zeitplan (Aussage 3U)

BRANCHE: Onlinehandel für Haustechnik-Produkte

SITZ: Bad Honnef

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Amaneos SE & Co. KGaA (Tochtergesellschaft von Mutares)

ERSTNOTIZ: offen

BRANCHE: Autozulieferer (Kunststoffelemente)

SITZ: Frankfurt

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HH2E

ERSTNOTIZ: offen

BRANCHE: Wasserstoff-Projektentwickler

SITZ: Düsseldorf

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Celonis SE

ERSTNOTIZ: Börsengang Option (Unternehmen), IPO in den USA erwogen

BRANCHE: Softwarespezialist (Process Mining)

SITZ: München

BEWERTUNG: ca 13 Milliarden Euro (nach der jüngsten Finanzierungsrunde)

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Raisin SE

ERSTNOTIZ: Keine Eile für Börsengang (CEO im Juni 2025)

BRANCHE: Finanzdienstleistungen

SITZ: Berlin

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Mobile.de

ERSTNOTIZ: 2026 (Reuters-Bericht); Eigentümer Blackstone und Permira

loten IPO aus

BRANCHE: Auto-Anzeigen

SITZ: Kleinmachnow

BEWERTUNG: Spekulativ bis zu 10 Milliarden Euro

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Kontakt zum Autor: ipo.de@dowjones.com

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(END) Dow Jones Newswires

April 28, 2026 09:37 ET (13:37 GMT)