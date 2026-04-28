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28.04.2026 15:36:41
IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 28.04.2026
(NEU: Ausgabepreis Electrovac, IPO-Überlegungen Magirus)
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Electrovac AG
ERSTNOTIZ: 30.04.2026
BRANCHE: Spezialist für hermetische Gehäuse
SITZ: Salzweg
BÖRSENSEGMENT: Prime Standard
ZEICHNUNGSFRIST: 17. bis 27. April
BOOKBUILDINGSPANNE: 7,80 bis 10,20 Euro
EMISSIONSPREIS: 7,80 Euro
VOLUMEN (WERT): 34,4 Mio Euro
VOLUMEN (STÜCK): 4,416 Mio Aktie (inkl. Greenshoe)
DATUM EMISSIONSPREIS: 27.04.2026
BEWERTUNG: 144 Mio Euro (in der Mitte der Spanne)
KONSORTIALFÜHRER: BankM AG, Bankhaus Metzler
BÖRSENSYMBOL: EVAC
ISIN: DE000A420ZL4
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KNDS NV
ERSTNOTIZ: Börsengang 2026 (CEO im März 2026)
BRANCHE: Rüstung
SITZ: Amsterdam
BEWERTUNG: 20 bis 25 Mrd Euro (Handelsblatt-Bericht März 2026)
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Neuraxpharm Arzneimittel GmbH
ERSTNOTIZ: 2027 möglich (CEO-Interview FAZ im März 2026)
BRANCHE: Pharma
SITZ: Langenfeld
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Magirus
ERSTNOTIZ: Beteiligungsgesellschaft Mutares prüft Börsengang (Aussage April 2026)
BRANCHE: Feuerwehrfahrzeuge
SITZ: Ulm
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TK Elevator GmbH
ERSTNOTIZ: Vorbereitungen für Börsengang im 2. Halbjahr 2026
(Bloomberg-Bericht Feb. 2026)
BRANCHE: Aufzugtechnik
SITZ: Düsseldorf
BEWERTUNG: rund 25 Mrd Euro (Bericht Feb 2026)
KONSORTIALFÜHRER: Goldman Sachs, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Barclays, UBS
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Bitpanda GmbH
ERSTNOTIZ: Erste Jahreshälfte 2026 möglich (Bloomberg-Bericht)
BRANCHE: Handelsplattform
SITZ: Wien
BEWERTUNG: 4 bis 5 Mrd Euro (Bloomberg-Bericht)
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Exaring AG (Freenet-Tochter, Betreiberin von Waipu TV)
ERSTNOTIZ: Freenet prüft Börsengang (Mitteilung vom 15. April)
BRANCHE: Web-TV
SITZ: München
BEWERTUNG: bis zu 1,5 Milliarden Euro (Bloomberg-Bericht)
KONSORTIALFÜHRER: Citigroup, Berenberg
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Thyssenkrupp Materials Services
ERSTNOTIZ: Verselbständigung dieses Jahr, IPO im Herbst möglich
(Reuters-Bericht Feb 2026)
BRANCHE: Werkstoffhandel
SITZ: Essen
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Uniper SE
ERSTNOTIZ: Möglicher Re-IPO der vom Bund gehaltenen Anteile offen
BRANCHE: Energieversorgung
SITZ: Düsseldorf
KONSORTIALFÜHRER: Deutsche Bank, Citigroup, UBS
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BASF-Sparte Agricultural Solutions
ERSTNOTIZ: Börsenreife soll 2027 erreicht sein,
Börsengang ist in Frankfurt geplant
BRANCHE: Pflanzenschutzmittel und Saatgut
SITZ: Limburgerhof
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ISS Stoxx (Tochter der Deutschen Börse)
ERSTNOTIZ: Frühestens 2026 (Reuters-Bericht vom Oktober 2025)
BRANCHE: Indizes und Datenanalyse
SITZ:
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Personio
ERSTNOTIZ: nicht vor 2026 (Aussage CEO im Oktober 2024)
BRANCHE: Personalsoftware-Anbieter
SITZ: München
BEWERTUNG: nach jüngster Finanzierungsrunde 8,5 Milliarden Dollar
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Selfio (Tochter der 3U Holding)
ERSTNOTIZ: kein konkreter Zeitplan (Aussage 3U)
BRANCHE: Onlinehandel für Haustechnik-Produkte
SITZ: Bad Honnef
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Amaneos SE & Co. KGaA (Tochtergesellschaft von Mutares)
ERSTNOTIZ: offen
BRANCHE: Autozulieferer (Kunststoffelemente)
SITZ: Frankfurt
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HH2E
ERSTNOTIZ: offen
BRANCHE: Wasserstoff-Projektentwickler
SITZ: Düsseldorf
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Celonis SE
ERSTNOTIZ: Börsengang Option (Unternehmen), IPO in den USA erwogen
BRANCHE: Softwarespezialist (Process Mining)
SITZ: München
BEWERTUNG: ca 13 Milliarden Euro (nach der jüngsten Finanzierungsrunde)
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Raisin SE
ERSTNOTIZ: Keine Eile für Börsengang (CEO im Juni 2025)
BRANCHE: Finanzdienstleistungen
SITZ: Berlin
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Mobile.de
ERSTNOTIZ: 2026 (Reuters-Bericht); Eigentümer Blackstone und Permira
loten IPO aus
BRANCHE: Auto-Anzeigen
SITZ: Kleinmachnow
BEWERTUNG: Spekulativ bis zu 10 Milliarden Euro
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Kontakt zum Autor: ipo.de@dowjones.com
DJG/mgo/hab
(END) Dow Jones Newswires
April 28, 2026 09:37 ET (13:37 GMT)
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