Anthropic Aktie
WKN DE: A42SXH / ISIN: US03703U1079
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19.11.2026 05:49:38
IPO: KI-Firma Anthropic vor Börsengang
NEW YORK (dpa-AFX) - Die KI-Firma Anthropic plant für Donnerstag ihren Börsengang, der sogar der größte der Welt werden könnte. Den bisherigen Rekord hält Elon Musks Weltraum- und KI-Firma SpaceX, die im Juni 75 Milliarden US-Dollar einsammelte. Anthropic könnte das noch übertreffen - und peilt zum Start eine Bewertung von 1,4 Billionen Dollar an.
Anthropic gilt mit seiner KI-Software Claude als schärfster Konkurrent des ChatGPT-Entwicklers OpenAI. OpenAI schob den eigenen Börsengang auf das kommende Jahr auf, unter anderem unter Verweis auf eine negative Stimmung gegenüber Künstlicher Intelligenz in der Öffentlichkeit./so/DP/jha
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