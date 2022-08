IPO/Novartis will Sandoz abspalten und an die Börse bringen

Von Mauro Orru

ZÜRICH (Dow Jones)--Novartis will seine Generika- und Biosimilars-Division Sandoz ausgliedern und als eigenständiges Unternehmen in der Schweiz an die Börse bringen. Dieser Schritt soll es Novartis ermöglichen, sich auf die Entwicklung neuer Medikamente zu konzentrieren. Wie das Schweizer Pharmaunternehmen am Donnerstag mitteilte, soll Sandoz den Unternehmenssitz in der Schweiz haben und an der SIX Swiss Exchange börsennotiert werden, mit American Depositary Receipts in den USA. "Eine Abspaltung würde es unseren Aktionären ermöglichen, von den potenziellen zukünftigen Erfolgen einer stärker fokussierten Novartis und einer eigenständigen Sandoz zu profitieren, und würde differenzierte und klare Investmentthesen für die einzelnen Geschäftsbereiche bieten", sagte Jörg Reinhardt, Präsident des Verwaltungsrats von Novartis.

Sandoz ist laut Mitteilung sowohl in Europa als auch in den USA stark vertreten und erzielte im vergangenen Jahr einen Umsatz von 9,6 Milliarden Dollar. Das Unternehmen würde zum größten börsennotierten europäischen Generikahersteller werden, sagte Reinhardt. Novartis geht davon aus, dass der Prozess im zweiten Halbjahr 2023 abgeschlossen sein wird. Novartis-CEO Vas Narasimhan zufolge unterstützt die Abspaltung von Sandoz die Strategie, einen fokussierten, innovativen Medikamentenhersteller aufzubauen, der in fünf therapeutischen Kernbereichen stark ist und über starke Technologieplattformen verfügt.

