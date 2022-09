IPO: Porsche-AG-Aktien bei Börsengang offenbar am oberen Ende der Spanne erwartet

Der Ausgabepreis wird Unterlagen der beteiligten Investmentbanken zufolge am oberen Ende der bisher ausgegebenen Spanne von 76,50 bis 82,50 Euro je Aktie erwartet, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag unter Berufung auf von ihr eingesehene Dokumente berichtete. Damit könnte die Konzernmutter Volkswagen brutto die bisher für den Teilbörsengang anvisierten bis zu knapp 9,4 Milliarden Euro einnehmen.

Die Nachfrage nach den Aktien sei inzwischen größer als das Angebot, hieß es in dem Bericht weiter - Gebote unter 82,50 Euro drohten leer auszugehen. Die Bücher für die Zeichnung der Porsche-Papiere dürften am Mittwochmittag um 14 Uhr schließen. Für Donnerstag ist der erste Handelstag geplant. Im DAX notierte Volkswagen-Vorzugsaktien reduzierten nach den Nachrichten am Montagnachmittag ihre Verluste leicht.

/men/he

FRANKFURT (dpa-AFX)