IPO/Porsche nimmt Kurs auf fulminanten Börsengang - Ausgabepreis 82,50 EUR

FRANKFURT (Dow Jones)--Porsche nimmt Kurs auf einen äußerst erfolgreichen Börsengang. Der Ausgabepreis für den Gang auf das Börsenparkett wurde mit 82,50 Euro am oberen Ende der Preisspanne festgelegt, wie der Mutterkonzern Volkswagen mitteilte. Investoren konnten Vorzugsaktien der Porsche AG in einer Spanne von 76,50 bis 82,50 Euro zeichnen.

Angesichts der außerordentlich hohen Nachfrage war bereits in den vergangenen Tagen abzusehen, dass die Aktien am oberen Ende der Spanne ausgegeben werden. Im Handel hatte es zuletzt geheißen, dass Gebote unter 82,50 Euro wenig Aussichten auf Erfolg hätten. Selbst bei 82,50 Euro seien die Bücher mehrfach überzeichnet. "Das Interesse an dem Börsengang ist riesig", so ein Marktteilnehmer am Montag.

Wie Volkswagen am Mittwoch weiter mitteilte, wurden alle angebotenen 113,875 Millionen Vorzugsaktien an Investoren veräußert. Das entspricht 25 Prozent des Vorzugsaktienkapitals. VW fließt aus der Emission ein Erlös von 9,4 Milliarden Euro zu, die der Wolfsburger DAX-Konzern unter anderem in wichtige Bereiche wie Elektromobilität oder Digitalisierung investieren will. Volkswagen wird für Dezember 2022 eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen, auf der man den Aktionären vorschlägt, eine Sonderdividende in einem Umfang von 49 Prozent der Bruttogesamterlöse aus der Platzierung der Vorzugsaktien und dem Verkauf der Stammaktien Anfang 2023 auszuschütten.

Der Börsengang der Volkswagen-Tochter ist der größte in Europa seit der 10-Milliarden-Dollar-Emission des Rohstoffgiganten Glencore im Jahr 2011. Das erfolgreiche IPO hebt sich von dem ansonsten schwächelnden globalen IPO-Markt ab. Die volatilen Aktienmärkte, die die Bewertung von Unternehmen erschweren, und die schlechte Entwicklung der kürzlich an die Börse gebrachten Unternehmen haben die meisten IPO-Investoren bisher zurückgehalten.

Diese Hindernisse könne Porsche aber bei dem IPO überwinden, weil der Sportwagenhersteller eine starke Bilanz vorweisen könne und attraktive Produkte im Angebot habe, argumentierten Banker und Investoren. Das Geschäft von Porsche ist zudem relativ isoliert von dem weltweiten Wirtschaftsabschwung, weil die Kunden wohlhabend genug sind, um die steigende Inflation und höhere Zinssätze zu verkraften, ohne ihre Ausgaben zu kürzen. Ein weiteren Anreiz Porsche-Aktien zu zeichnen war die Aussicht auf eine mögliche Aufnahme in den DAX, die bereits zum Jahresende anstehen könnte.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 28, 2022 15:31 ET (19:31 GMT)