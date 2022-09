IPO/Porsche plant für 2022 Dividende von 911 Millionen Euro

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Sportwagenbauer Porsche will nach seinem Börsengang für das Jahr eine Dividende von insgesamt 911 Millionen Euro ausschütten. Die Summe ist eine Referenz an den Modellnamen seiner Sportwagen-Ikone Porsche 911. Das entspricht einer Zahlung von 1 Euro je Aktie, da das Grundkapital der Porsche AG in Vorbereitung auf den Börsengang in 911 Millionen Aktien aufgeteilt worden ist, wie aus dem am Montag veröffentlichten Börsenprospekt hervorgeht. Hinzu kommt eine Sonderdividende von 0,01 Euro je Vorzugsaktie.

Aus der Ausschüttungsquote sollten Investoren aber keine Rückschlüsse auf künftige Dividenden schließen. Die erste Dividende des Unternehmens sei symbolisch zu verstehen, teilte das Unternehmen in dem Prospekt mit. Die Ausschüttungsquote sei "nicht unbedingt repräsentativ" für die mittelfristig angestrebte Quote.

September 19, 2022