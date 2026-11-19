(neu: Schlusskurs)

NEW YORK (dpa-AFX) - Der KI-Firma Anthropic ist mit einem Erlös von insgesamt 107,3 Milliarden Dollar ein Rekord-Börsengang gelungen. Anthropic übertraf damit deutlich die Einnahmen von Elon Musks Weltraumunternehmen SpaceX, das erst im Juni den vorherigen Bestwert aufgestellt hatte.

In den Handel startete die Aktie mit einem Plus von gut 34 Prozent bei einem ersten Kurs von 111,50 Dollar. Der schärfste Konkurrent des ChatGPT-Entwicklers OpenAI war damit rund zwei Billionen Dollar wert. Diese Werte konnte die Aktie nicht halten: Das Papier ging aus dem regulären US-Handel mit einem Kurs von 97,17 Dollar. Das war immer noch ein Aufschlag von gut 17 Prozent auf den Ausgabepreis.

Ein Großteil des Geldes geht direkt an Anthropic. Das Unternehmen braucht die Milliarden für Investitionen in Rechenleistung zur Entwicklung ihrer KI-Modelle. Für die kommenden Jahre veranschlagte Anthropic dafür Ausgaben von 895 Milliarden Dollar.

Aktien im Wert von knapp zwei Milliarden Dollar wurden zugleich von frühen Aktionären verkauft, die damit richtig Kasse machten. Medienberichten zufolge macht der Börsengang aber auch mehrere tausend Anthropic-Mitarbeiter dank ihrer Aktienpakete zu Millionären, zumindest auf dem Papier.

Anthropic wurde erst vor knapp sechs Jahren gegründet - und zwar von einem Team, das den ChatGPT-Entwickler OpenAI verließ. Die Gründer um die Geschwister Dario und Daniela Amodei waren zu der Einschätzung gekommen, dass bei OpenAI nicht genug die Risiken Künstlicher Intelligenz beachte. Anthropic richtete sich vor allem auf das Geschäft mit Unternehmen und Behörden aus und überholte nun OpenAI auf dem Weg an die Börse. Der ChatGPT-Entwickler verschob seinen Börsengang ins kommende Jahr und verwies dabei unter anderem auf eine negative Stimmung gegenüber der Technologie in der Gesellschaft./so/DP/jha/he