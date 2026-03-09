IPO/ROUNDUP: Marinetechnikspezialist Gabler mit durchwachsenem Börsendebüt

FRANKFURT/LÜBECK (dpa-AFX) - Der Marine- und Meerestechnikspezialist Gabler ist in einem schwierigen Marktumfeld durchwachsen an der Börse gestartet. Nach einem Handelsauftakt zu 47,20 Euro kletterten die Aktien bis auf 49,50 Euro. Zum Börsenschluss standen 43,80 Euro auf dem Kurszettel. Der Ausgabepreis hatte bei 44 Euro gelegen.

Gabler ist eigenen Angaben zufolge ein führender Anbieter von U-Boot-Ausfahrgerätesystemen. Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Unterwasserkommunikation und -datenmanagement sowie Unterwasser-Energiespeicherlösungen, etwa zum Schutz kritischer Unterwasserinfrastruktur, tätig. Den Großteil seines Nettoumsatzes erzielt Gabler mit Verteidigungs- und verteidigungsbezogenen Lösungen.

Wie das Unternehmen aus Lübeck bereits mitteilt hatte, erwartete es einen Nettoemissionserlös von rund 40 Millionen Euro aus der Ausgabe neuer Aktien. Damit sollen den Angaben nach die Bilanz gestärkt, das Wachstum angekurbelt und kleinere Zukäufe getätigt werden, wie es hieß. Insgesamt seien rund 3,02 Millionen Aktien platziert worden. Eigner ist die Possehl-Gruppe, die nach dem Börsengang mindestens eine Minderheitsbeteiligung an der Gesellschaft halten will./xil/DP/nas/mis