JENOPTIK Aktie
WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601
|
06.03.2026 10:35:38
IPO/ROUNDUP: Rüstungszulieferer Vincorion strebt an die Börse
WEDEL (dpa-AFX) - Vor dem Hintergrund der boomenden Nachfrage nach Waffen wagt sich die nächste deutsche Rüstungsfirma aufs Börsenparkett. Der Rüstungszulieferer Vincorion teilte in Wedel bei Hamburg mit, dass er im ersten Halbjahr 2025 einen Börsengang in Frankfurt plane. Vincorion hat rund 900 Beschäftigte, die im Wesentlichen am Firmensitz in Wedel, im bayerischen Altenstadt und in Essen (NRW) sind.
Das deutsche Unternehmen mit rund 900 Vollzeitstellen gehörte bis 2022 zum Thüringer Technologiekonzern JENOPTIK. Dann wurde es an einen britischen Finanzinvestor verkauft. Der möchte sich nun von einem Teil seiner Anteile trennen, künftig aber an Bord bleiben. Vincorion stellt Generatoren, Mechatronik und andere Energielösungen her, zu den Kunden gehören die Panzerbauer Rheinmetall, KNDS und diverse andere große Unternehmen.
Die Komponenten von Vincorion sind etwa in den Flugabwehrsystemen Patriot und Iris-T verbaut, hierbei geht es um die Stromversorgung. Außerdem hat der Mittelständler ein ziviles Geschäft, so sind etwa in Airbus (Airbus SE)-Passagiermaschinen Heizelemente und in Hubschraubern Rettungswinden der norddeutschen Firma eingebaut.
Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte zu Beginn der Woche unter Berufung auf informierte Personen berichtet, der Börsengang könne rund 300 Millionen Euro einbringen. Vincorion würde damit mit mehr als eine Milliarde Euro bewertet.
Umsatz geht steil nach oben
Vincorion kam im vergangenen Jahr eigenen Angaben zufolge auf einen Umsatz von 240 Millionen Euro, Angaben zum Gewinn machte es nicht. Im Zeitraum 2023 bis 2025 lag das jährliche Umsatzwachstum den Angaben zufolge durchschnittlich bei 22 Prozent. Zum Jahreswechsel lag der Gesamtauftragsbestand bei rund 1,1 Milliarden Euro. Vincorion ist ein Kunstname aus dem lateinischen Wort "vincere" (siegen) und dem Sternbild Orion.
Konzernchef Kajetan von Mentzingen wertet den Börsengang als nächsten Schritt auf dem erfolgreichen Weg von Vincorion. "Als Unternehmen im Zentrum des dynamisch wachsenden Verteidigungs- und Sicherheitssektors stellt Vincorion das Fundament der Energieversorgung für moderne Kriegsführung und Zivilschutz", sagt der frühere Airbus-Manager.
Nato-Staaten legen viel Geld bereit
Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine 2022 boomt Deutschlands Waffenbranche, der Börsenkurs von Rheinmetall ist seither von etwa 100 auf derzeit circa 1600 Euro nach oben geklettert. Bei anderen börsennotierten Firmen ging der Wert ihrer Anteilsscheine ebenfalls steil nach oben.
In einer schwächelnden Gesamtkonjunktur ist die Rüstungsbranche für Anleger besonders attraktiv geworden, da Deutschland und andere Nato-Staaten viel mehr Geld in ihr Militär investieren wollen als zuvor. So sind in Deutschland Ausgaben für die Verteidigung weitgehend von der Schuldenbremse ausgenommen worden.
In Zeiten generell klammer Kassen des Staates gilt für den Verteidigungsbereich doch eher das finanzielle Motto "Klotzen statt Kleckern", damit die Bundeswehr modernisiert wird und der russischen Bedrohung gewachsen ist. Das kommt den deutschen Rüstungsfirmen zugute, ihre wirtschaftlichen Perspektiven sind blendend./wdw/DP/nas
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu JENOPTIK AG
|
06.03.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX leichter (finanzen.at)
|
06.03.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zum Start des Freitagshandels mit Kursplus (finanzen.at)
|
05.03.26
|Börse Frankfurt in Rot: TecDAX sackt zum Handelsende ab (finanzen.at)
|
05.03.26
|JENOPTIK-Aktie weit im Plus - MDAX-Aufstieg überrascht (dpa-AFX)
|
05.03.26
|Gewinne in Frankfurt: SDAX klettert am Nachmittag (finanzen.at)
|
05.03.26
|TecDAX-Handel aktuell: So steht der TecDAX aktuell (finanzen.at)
|
05.03.26
|Börse Frankfurt: SDAX am Donnerstagmittag fester (finanzen.at)
|
05.03.26
|Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
Analysen zu JENOPTIK AG
|20.02.26
|JENOPTIK Halten
|DZ BANK
|18.02.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|18.02.26
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.02.26
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|13.02.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|20.02.26
|JENOPTIK Halten
|DZ BANK
|18.02.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|18.02.26
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.02.26
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|13.02.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|18.02.26
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.02.26
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|13.02.26
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|13.02.26
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|JENOPTIK Halten
|DZ BANK
|18.02.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|13.02.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|14.11.25
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|13.11.25
|JENOPTIK Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|JENOPTIK AG
|27,84
|-0,93%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.