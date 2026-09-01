01.09.2026 03:04:38

IPO: Sheins Handelsstart an Hongkonger Börse erwartet

HONGKONG (dpa-AFX) - Am Finanzplatz Hongkong wird an diesem Dienstag das Börsendebüt der Shoppingplattform Shein erwartet. Der für günstige Mode bekannte Händler mit Sitz in Singapur möchte bei den Anlegern mit seiner Notierung einen Betrag von 210,2 Milliarden Hongkong-Dollar (derzeit etwa 23,1 Milliarden Euro) einsammeln.

Shein wollte schon länger an die Börse gehen. Versuche einer Notierung an den Finanzplätzen in London und New York waren jedoch gescheitert. Der Ultra-Fast-Fashion-Verkäufer wird wie andere asiatische Plattformen auch in Europa immer beliebter. Hinter dem Geschäftsmodell steckt, dass die Modewaren direkt von den Herstellern aus China an die Kunden verschickt werden.

Im Vorfeld der Börsennotierung in Hongkong hatte Shein einen Verlust in den ersten drei Monaten dieses Jahres veröffentlicht. Das Geschäft des in China gegründeten Unternehmens wird außerdem unter anderem durch neue Zollregelungen in den wichtigen Absatzmärkten in den USA und in Europa belastet./jon/DP/stw

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