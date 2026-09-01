|
01.09.2026 03:04:38
IPO: Sheins Handelsstart an Hongkonger Börse erwartet
HONGKONG (dpa-AFX) - Am Finanzplatz Hongkong wird an diesem Dienstag das Börsendebüt der Shoppingplattform Shein erwartet. Der für günstige Mode bekannte Händler mit Sitz in Singapur möchte bei den Anlegern mit seiner Notierung einen Betrag von 210,2 Milliarden Hongkong-Dollar (derzeit etwa 23,1 Milliarden Euro) einsammeln.
Shein wollte schon länger an die Börse gehen. Versuche einer Notierung an den Finanzplätzen in London und New York waren jedoch gescheitert. Der Ultra-Fast-Fashion-Verkäufer wird wie andere asiatische Plattformen auch in Europa immer beliebter. Hinter dem Geschäftsmodell steckt, dass die Modewaren direkt von den Herstellern aus China an die Kunden verschickt werden.
Im Vorfeld der Börsennotierung in Hongkong hatte Shein einen Verlust in den ersten drei Monaten dieses Jahres veröffentlicht. Das Geschäft des in China gegründeten Unternehmens wird außerdem unter anderem durch neue Zollregelungen in den wichtigen Absatzmärkten in den USA und in Europa belastet./jon/DP/stw
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen im Fokus: US-Börsen letztlich tiefer -- ATX schließt nach Rekordhoch leichter -- DAX zum Handelsende in Rot -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt gab am Montag leicht nach. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Verlusten. Die Wall Street notierte tiefer. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Montag mehrheitlich nach unten.