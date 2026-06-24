TAG Immobilien Aktie
WKN: 830350 / ISIN: DE0008303504
|
24.06.2026 07:39:38
IPO/TAG-Tochter Robyg geht an Warschauer Börse - TAG bleibt Mehrheitsaktionärin
HAMBURG (dpa-AFX) - TAG Immobilien bringt die polnische Tochtergesellschaft Robyg an die Börse. Der Platzierungspreis wurde auf 34 Polnische Zloty (7,94 Euro) je Aktie festgelegt, teilte TAG am Mittwoch in Hamburg mit. Das MDAX-Unternehmen will 25 Millionen seiner Robyg-Aktien platzieren und erwartet in Summe einen Bruttomittelzufluss von umgerechnet 295 Millionen Euro. Dabei sind auch zwei geplante Barkapitalerhöhung bei Robyg enthalten, aus denen Robyg brutto umgerechnet circa 95 Millionen Euro zu fließen. Auch nach dem Börsengang will TAG die Mehrheitsaktionärin bleiben mit einer Beteiligung von circa 66 Prozent. Der erste Handelstag der Robyg-Papiere ist für den 2. Juli an der Warschauer Börse geplant./lew/stk
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu TAG Immobilien AG
Analysen zu TAG Immobilien AG
|11:05
|TAG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.06.26
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|12.05.26
|TAG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.26
|TAG Immobilien Overweight
|Barclays Capital
|11:05
|TAG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.06.26
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|12.05.26
|TAG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.26
|TAG Immobilien Overweight
|Barclays Capital
|11:05
|TAG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.06.26
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|12.05.26
|TAG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.26
|TAG Immobilien Overweight
|Barclays Capital
|18.03.26
|TAG Immobilien Equal Weight
|Barclays Capital
|16.09.25
|TAG Immobilien Equal Weight
|Barclays Capital
|12.08.25
|TAG Immobilien Hold
|Warburg Research
|17.06.25
|TAG Immobilien Hold
|Warburg Research
|19.05.25
|TAG Immobilien Hold
|Warburg Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|TAG Immobilien AG
|13,21
|0,08%