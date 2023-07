IPO: Thyssenkrupp Nucera legt Preis auf 20,00 Euro je Aktie fest

ESSEN/DORTMUND (dpa-AFX) - Der Industriekonzern thyssenkrupp bringt seine Wasserstofftochter Nucera (thyssenkrupp nucera) zu 20,00 Euro je Aktie an die Börse. Der finale Angebotspreis entspreche

einer Marktkapitalisierung von 2,53 Milliarden Euro, teilte Thyssenkrupp Nucera am Mittwoch in Dortmund mit. Insgesamt würden knapp 30,3 Millionen Papiere einschließlich Mehrzuteilungsoption bei Investoren platziert, die überwiegend aus einer Kapitalerhöhung von Thyssenkrupp Nucera stammen. Dies entspreche einem Börsengang-Volumen von rund 605 Millionen Euro, hieß es. Bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption-Option betrage der Streubesitz 24 Prozent des Grundkapitals.

Die Erstnotiz ist für diesen Freitag (7. Juli) geplant. Ende Juni war die Preisspanne für den Hersteller von Elektrolyseuren für die Produktion von Wasserstoff auf je 19 bis 21,50 Euro festgesetzt worden.

Thyssenkrupp will langfristig die Mehrheit an seiner Tochter halten, an der auch die italienische Industrie De Nora beteiligt ist. Die Essener hatten für Nucera bereits im vergangenen Jahr einen Börsengang ins Auge gefasst, wegen der volatilen Marktbedingungen dann aber zunächst davon Abstand genommen./nas/ngu