IPO/Thyssenkrupp plant Elektrolyseur-Börsengang im Frühjahr

FRANKFURT (Dow Jones)--Thyssenkrupp will das unter dem Namen Uhde Chlorine Engineers firmierende Geschäft mit Anlagen für die Wasserstoff-Herstellung schon in wenigen Monaten an die Börse bringen. "Der Plan sieht einen Börsengang von UCE im Frühjahr 2022 vor", sagte Thyssenkrupp-Konzernchefin Martina Merz auf der Bilanzpressekonferenz.

Ausschlaggebend für die Verselbstständigung ohne einen Partner war nach ihren Worten, dass das Unternehmen so die erforderliche Schnelligkeit und Fokussiertheit bekomme, die es auf diesem sehr dynamisch wachsenden Markt jetzt brauche. Weltweit werde derzeit geprüft, welche Wasserstoffinfrastruktur vor Ort benötigt werde. Da sei es entscheidend, die Ressourcen richtig einzusetzen um in diesem Markt mit seiner starken Dynamik vorne dabei zu sein.

Mit dem Börsengang soll die Expansion finanziert werden, Thyssenkrupp werde aber eine Mehrheit an der Gesellschaft behalten. Uhde Chlorine Engineers ist ein Joint Venture, das zu zwei Dritteln Thyssenkrupp und zu einem Drittel dem italienischen Unternehmen De Nora gehört. Es beschäftigt derzeit rund 400 Mitarbeiter und hat seinen Hauptsitz in Dortmund. Daran solle sich auch mit dem Börsengang nichts ändern, sagte Merz.

November 18, 2021 05:43 ET (10:43 GMT)