ThyssenKrupp Aktie

ThyssenKrupp für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14RS4 / ISIN: US88629Q2075

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
21.10.2026 15:27:42

IPO/Thyssenkrupp-Werkstoffgeschäft TK Accelis geht am 28. Oktober an die Börse

Von Olaf Ridder

DOW JONES--Die geplante Börsennotierung des Thyssenkrupp-Werkstoffgeschäftes findet in einer Woche statt. Der Ruhrkonzern nannte den 28. Oktober als Datum für die Erstnotierung der Tochtergesellschaft, die wie bekannt als TK Accelis Group AG & Co. KGaA firmieren wird. Damit wird der Zeitrahmen "Ende Oktober" eingehalten, den sich der Mutterkonzern auf einer außerordentlichen Hauptversammlung im August gesetzt hatte. Die Finanzaufsicht Bafin habe den Wertpapierprospekt gebilligt, hieß es in einer Mitteilung des Essener Konzerns.

Die Thyssenkrupp-Aktionäre werden am 27. Oktober, dem Tag der Abspaltung, für jeweils 20 gehaltende Aktien eine TK-Accelis-Aktie in ihr Depot gebucht bekommen. Mit 51 Prozent der TK-Accelis-Aktien wird der bisherige Mutterkonzern weiterhin die Mehrheit behalten und das Ergebnis auch in der eigenen Bilanz konsolidieren.

In ähnlicher Weise hatte Thyssenkrupp bereits das Marinegeschäft TKMS und das Wasserstoffgeschäft Thyssenkrupp Nucera an die Börse gebracht. Thyssenkrupp-Chef Miguel Lopez will den Essener Ruhrkonzern zu einer Finanzholding entwickeln, die Mehrheitsbeteiligungen an eigenständigen Unternehmen unter ihrem Dach hält.

TK Accelis zählt sich zu den führenden werksunabhängigen Werkstoffhändlern und Lieferkettendienstleistern weltweit. Das Unternehmen erwirtschaftete im zurückliegenden Geschäftsjahr 11,4 Milliarden Euro Umsatz mit mehr als 15.000 Mitarbeitern.

Mittelfristig wird ein jährliches Umsatzwachstum von mehr als 4 Prozent und eine bereinigte EBITDA-Marge von 4 bis 5 Prozent angepeilt.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/mgo

(END) Dow Jones Newswires

October 21, 2026 09:28 ET (13:28 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu ThyssenKrupp AG (spons. ADRs)

mehr Nachrichten

Analysen zu ThyssenKrupp AG (spons. ADRs)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

thyssenkrupp AG 13,86 -2,46% thyssenkrupp AG
ThyssenKrupp AG (spons. ADRs) 13,65 -2,50% ThyssenKrupp AG (spons. ADRs)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
17.10.26 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX sackt kräftig ab -- DAX tiefer -- US-Börsen schwächer -- Asiens Börsen sinken schließlich deutlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es deutlich abwärts, während sich der deutsche Aktienmarkt im Minus bewegt. Die Wall Street notiert leichter. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen