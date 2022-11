IPO/United-Internet-Tochter Ionos will weiter stark wachsen

FRANKFURT (Dow Jones)--Ionos, die Webhosting-Tochter von United Internet, peilt in diesem Jahr ein Umsatzwachstum von 15 bis 18 Prozent an und stellt "hohe Profitabilität" in Aussicht. Mittelfristig strebt der Börsenaspirant beim Gesamtumsatz Wachstum von rund 10 Prozent pro Jahr an, wobei für Cloud Solutions ein Wachstum von rund 20 Prozent jährlich erwartet wird.

"Die starke Entwicklung der vergangenen Jahre spiegelt sich in dem branchenführenden Finanzprofil von Ionos wider. Als europäischer Marktführer im Bereich Webhosting stellen wir unseren Kunden in Europa und weltweit erfolgskritische Produkte und Dienstleistungen zur Verfügung, die für den Betrieb und das Wachstum ihrer Unternehmen entscheidend sind", sagte Achim Weiß, CEO von Ionos, anlässlich des Ionos Kapitalmarkttages von United Internet in London. Dieser große und resiliente Markt eröffne eine Vielzahl an Chancen für zukünftiges Wachstum, so der Manager weiter.

Im Jahr 2021 steigerte Ionos den Gesamtumsatz um 12 Prozent auf 1,1 Milliarden Euro. Die bereinigte EBITDA-Marge belief sich auf 32 Prozent Ionos geht davon aus, auch mittelfristig eine bereinigte EBITDA-Marge von über 30 Prozent zu erreichen. Das Unternehmen hat sich nach eigenen Angaben seine Finanzierung durch langfristige Intercompany-Kredite von United Internet gesichert.

Die United Internet AG erklärte Ende September, einen Börsengang der Ionos Gruppe für 2023 vorzubereiten. Das im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen will hierzu ein international zusammengesetztes Bankenkonsortium beauftragen.

