electrovac Aktie
WKN DE: ELE000 / ISIN: NET00ELE0000
|IPO im Blick
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27.04.2026 17:19:38
IPO-Update: electrovac-Preisfestsetzung auf unterem Niveau - Aktie voraus
Die geplante Kapitalerhöhung sei vollständig platziert worden. Der Gesellschaft fließe damit ein Bruttoemissionserlös von rund 30,0 Millionen Euro für den Ausbau der internationalen Produktionskapazitäten zu. Auf Basis des endgültigen Angebotspreises liege die Marktkapitalisierung der Gesellschaft bei rund 125 Millionen Euro. Der Handel der Aktien im Prime Standard der Frankfurter soll voraussichtlich am 30. April starten.
electrovac stellt eigenen Angaben zufolge als Spezialist für hermetische Gehäuse Glas-Metall-Versiegelungsprodukte zum Schutz sicherheits- und systemkritischer Elektronik her. Das Unternehmen beschäftigt rund 550 Menschen an vier Produktionsstandorten in Deutschland, Österreich und Thailand. Das Unternehmen beliefert rund 250 Kunden, unter anderem auch aus der Luft- und Raumfahrt sowie der Verteidigungsindustrie.
/jha/he
SALZWEG (dpa-AFX)
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