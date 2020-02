IPO/Vivendi flirtet mit Börsengang von Universal Music

Von Anne Steele

PARIS (Dow Jones)--Der französische Medienkonzern Vivendi hat einen Börsengang seiner erfolgreichen Tochter Universal Music ins Spiel gebracht. Wie es in der Pressemitteilung zu den Jahreszahlen heißt, ist ein IPO spätestens für Anfang 2023 geplant. Derzeit sucht Vivendi weitere Investoren für einen Minderheitsanteil an dem Erfolgsgeschäft. Die Franzosen wollen bis zu 50 Prozent an Universal verkaufen.

Im Dezember 2019 hat Vivendi eine Vereinbarung mit dem chinesischen Internet-Konglomerat Tencent Holdings über den Verkauf einer 10-Prozent-Beteiligung an Universal Music für 3 Milliarden Euro unterzeichnet, womit das Musikgeschäft mit 30 Milliarden Euro bewertet wurde. Laut dem Deal hat Tencent die Option, bis nächstes Jahr im Januar weitere 10 Prozent zu übernehmen.

Bei Abschluss der Vereinbarung teilte Vivendi mit, dass der Konzern Gespräche mit anderen Investoren über den Verkauf weiterer Minderheitsanteile bei einer mindestens gleichbleibenden Bewertung führe.

Am Donnerstag hieß es dann von den Franzosen, dass die Verhandlungen andauerten und dass ein IPO geplant sei.

Damit könnten aktuelle und potenzielle Investoren ihre Anteile zu Geld machen. Die Bewertung von Aktiva im Musik-Bereich ist zuletzt in die Höhe geschossen.

