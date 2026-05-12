Kraken Aktie

Kraken für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: KRAKE1 / ISIN: US001KRAKE01

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Börsenpläne 12.05.2026 13:44:00

IPO voraus: Krypto-Börse Kraken plant Börsengang und setzt auf neue Partnerschaft

IPO voraus: Krypto-Börse Kraken plant Börsengang und setzt auf neue Partnerschaft

Die Kryptobörse Kraken erwägt einen möglichen Börsengang und treibt zugleich den Ausbau einer strategischen Partnerschaft im Zahlungsverkehr voran.

• Kraken ist eine führende Kryptobörse mit über 15 Jahren Erfahrung im Handel digitaler Vermögenswerte
• Die Kryptobörse erwägt einen möglichen Börsengang
• Kraken geht eine Partnerschaft mit MoneyGram ein

Die Kryptobörse Kraken bietet eigenen Angaben zufolge seit über 15 Jahren Handels- und Infrastrukturlösungen für digitale Vermögenswerte an. Mit Payward Services erweitert das Unternehmen sein Angebot um eine B2B-Plattform für Stablecoin-Zahlungen, Krypto-Handel sowie weitere digitale Finanzdienstleistungen für Banken, Fintechs, Broker, Zahlungsdienstleister und globale Plattformen. Nun werden mögliche IPO-Pläne offenbar etwas konkreter.

Kraken erwägt IPO und kooperiert mit MoneyGram

Wie CoinDesk berichtet, erklärte Arjun Sethi, Co-CEO von Payward und Kraken, auf der Consensus-Konferenz in Miami, dass die Kryptobörse einen Börsengang (IPO) erwägt und sich bereits "zu 80 Prozent bereit" für diesen Schritt sieht. Außerdem treibe die Kryptobörse parallel eine neue Partnerschaft mit MoneyGram voran, um das sogenannte "Last-Mile-Problem", also die Lücke zwischen digitalen Vermögenswerten und Bargeld zu schließen. MoneyGram bietet nach eigenen Angaben einen globalen Service für grenzüberschreitende Geldtransfers: Über ein weltweites Netzwerk aus rund 500.000 Standorten und digitalen Kanälen ermöglicht das Unternehmen schnelle und sichere Überweisungen in bar, auf Bankkonten, Wallets oder Karten.

MoneyGram-CEO Anthony Soohoo sprach während der Konferenz von einem ersten gemeinsamen Schritt, um dieses Problem zu lösen. Gleichzeitig verwies er darauf, dass Kunden weiterhin Zugang zu Bargeld benötigen würden. Auch Sethi betonte in diesem Zusammenhang, dass Nutzer in vielen Regionen weiterhin auf Bargeld angewiesen seien: "Die Menschen brauchen Bargeld an einem Onboarding-Standort." Besonders in Regionen mit schwacher Finanzstruktur, etwa in Lateinamerika, sei dies entscheidend, so CoinDesk weiter.

IPO-Pläne von Kraken aufgeschoben, aber nicht aufgehoben

Laut CoinDesk hatte Kraken seine IPO-Pläne nach einer vertraulichen Einreichung im November 2025 bei der US-Börsenaufsicht SEC zunächst zurückgestellt. Unter Berufung auf Aussagen von Sethi während der Konferenz berichtet CoinDesk zudem, dass Kraken die wesentlichen Schritte für einen Börsengang weitgehend abgeschlossen habe, jedoch noch auf den richtigen Zeitpunkt warte: Die Branche befinde sich insgesamt in einem Umbruch, geprägt von Automatisierung und zunehmender Kostendisziplin.

Gemeinsames Ziel: Schnellere und günstigere Finanzsysteme

MoneyGram wurde 2023 privatisiert und richte sich laut Aussagen von Soohoo während der Konferenz langfristig neu aus, so CoinDesk. Gemeinsam verfolgen beide Unternehmen das Ziel, Finanzdienstleistungen schneller und günstiger zugänglich zu machen - insbesondere für Menschen außerhalb des klassischen Bankensystems, heißt es weiter.

Svenja Polonyi, Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

SoftBank will offenbar mit NVIDIA und Foxconn KI-Server in Japan produzieren - Aktie fällt

Bildquelle: salarko / Shutterstock.com

Nachrichten zu Kraken

mehr Nachrichten

Analysen zu Kraken

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 19
10.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 19: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.05.26 KW 19: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.05.26 KW 19: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Leitindex zeigen sich am zweiten Handelstag der Woche schwächer. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen