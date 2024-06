IPO war für New York geplant: Londoner Börse ist für Shein nur die zweite Wahl

Der Billigmodehändler Shein weicht für seinen Börsengang von New York nach London aus. In den USA hatte die Börsenaufsicht gegen die Pläne Widerspruch eingelegt. Die London Stock Exchange zieht mit Shein zwar ein Schwergewicht an Land - doch es bleibt ein fader Beigeschmack. Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV Zum vollständigen Artikel