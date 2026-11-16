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16.11.2026 06:31:29
IPOPEMA Securities verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
IPOPEMA Securities hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,09 PLN beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,070 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat IPOPEMA Securities im vergangenen Quartal 69,2 Millionen PLN verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte IPOPEMA Securities 70,8 Millionen PLN umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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