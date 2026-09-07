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07.09.2026 06:31:29
IPOPEMA Securities veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
IPOPEMA Securities hat am 04.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Das EPS belief sich auf 0,40 PLN gegenüber 0,190 PLN je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 90,1 Millionen PLN vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 78,0 Millionen PLN in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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