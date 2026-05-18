IPOPEMA Securities zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

IPOPEMA Securities gab am 15.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 PLN. Im Vorjahresviertel waren -0,010 PLN je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 68,9 Millionen PLN umgesetzt, gegenüber 60,1 Millionen PLN im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at