iPower lud am 16.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 44,52 USD. Im Vorjahresquartal hatten -440,640 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 76,79 Prozent auf 2,8 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at