23.02.2026 06:31:29
iPower hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
iPower äußerte sich am 20.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 1,08 USD gegenüber 0,300 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 62,61 Prozent auf 7,1 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
