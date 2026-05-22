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22.05.2026 06:31:29
iPower hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
iPower hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 20.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Das EPS lag bei -2,38 USD. Ein Jahr zuvor waren -2,400 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 78,88 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16,6 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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