iPower: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

iPower äußerte sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,51 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei iPower ein EPS von -1,800 USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat iPower 12,0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 36,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 19,0 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at