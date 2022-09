iPower: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

iPower hat am 28.09.2022 das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,050 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte iPower 0,022 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 22,1 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 50,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,7 Millionen USD in den Büchern standen.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,050 USD beziffert, während im Vorjahr 0,138 USD je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Geschäftsjahr hat iPower mit einem Umsatz von insgesamt 79,42 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 54,08 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 46,86 Prozent gesteigert.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 0,140 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 78,30 Millionen USD festgelegt.

Redaktion finanzen.at