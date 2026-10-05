iPower stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

iPower hat am 02.10.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 306,28 USD. Im Vorjahresquartal waren -194,400 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 87,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 11,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 345,160 USD vermeldet. Im Vorjahr waren -345,600 USD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat iPower im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 69,82 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 19,96 Millionen USD. Im Vorjahr waren 66,14 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at