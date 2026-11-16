IPS, informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

IPS, veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 52,30 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 73,63 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 3,96 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 10,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,43 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at