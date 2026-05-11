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11.05.2026 06:31:29
IPS, mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
IPS, stellte am 08.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS belief sich auf 112,47 JPY gegenüber 9,08 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Umsatzseitig wurden 5,27 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte IPS, 4,03 Milliarden JPY umgesetzt.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 322,41 JPY. Im letzten Jahr hatte IPS, einen Gewinn von 197,14 JPY je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite standen 17,00 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 15,26 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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