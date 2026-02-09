IPS,: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

IPS, hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 85,99 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte IPS, ein EPS von 113,44 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 3,87 Milliarden JPY gegenüber 3,49 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

