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11.05.2026 06:31:29
IPS: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
IPS hat am 08.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS wurde auf 29,96 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 30,69 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,24 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 962,6 Millionen JPY, während im Vorjahreszeitraum 881,1 Millionen JPY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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