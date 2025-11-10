IPS,: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

IPS, präsentierte in der am 07.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das EPS lag bei 73,63 JPY. Im letzten Jahr hatte IPS, einen Gewinn von 23,92 JPY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz wurden 4,43 Milliarden JPY gegenüber 4,09 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at