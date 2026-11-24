iPure Labs hat am 21.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Umsatz lag bei 0,3 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 63,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at