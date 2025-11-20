iQiyi: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

iQiyi stellte am 18.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,04 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 933,6 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 7,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem iQiyi 1,01 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at