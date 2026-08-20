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20.08.2026 06:31:29
iQiyi gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
iQiyi veröffentlichte am 18.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS lag bei -0,04 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,020 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 916,4 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 923,6 Millionen USD ausgewiesen.
Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Verlust von 0,130 CNY je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 6,29 Milliarden CNY für das Quartal in Aussicht gestellt.
Redaktion finanzen.at
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