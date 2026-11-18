iQiyi hat am 16.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,03 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte iQiyi -0,040 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,56 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 891,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 933,6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at