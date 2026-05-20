iQiyi vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

iQiyi hat am 18.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,04 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,030 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 8,96 Prozent auf 899,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 987,6 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at