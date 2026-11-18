iQSTEL hat am 16.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,16 USD gegenüber -0,670 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 106,0 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 102,9 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at