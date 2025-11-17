iQSTEL: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

iQSTEL stellte am 14.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,68 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,800 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

iQSTEL hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 102,9 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 89,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 54,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at