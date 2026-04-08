iQSTEL: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

iQSTEL hat am 06.04.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,89 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,570 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Mit einem Umsatz von 84,2 Millionen USD, gegenüber 98,9 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 14,82 Prozent präsentiert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 2,860 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -3,150 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 316,90 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 11,89 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 283,22 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at