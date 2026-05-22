iQSTEL: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

iQSTEL ließ sich am 20.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat iQSTEL die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

iQSTEL hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,29 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,190 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 69,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 57,6 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 97,9 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at