IQVIA hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

IQVIA stellte am 05.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,61 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,40 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 4,15 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,83 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at