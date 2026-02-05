IQVIA Holdings Aktie
WKN DE: A2JSPM / ISIN: US46266C1053
|
05.02.2026 13:06:18
IQVIA Holdings Inc. Announces Increase In Q4 Income
(RTTNews) - IQVIA Holdings Inc. (IQV) revealed a profit for its fourth quarter that Increases, from last year
The company's earnings totaled $514 million, or $2.99 per share. This compares with $437 million, or $2.42 per share, last year.
Excluding items, IQVIA Holdings Inc. reported adjusted earnings of $588 million or $3.42 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 10.3% to $4.364 billion from $3.958 billion last year.
IQVIA Holdings Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $514 Mln. vs. $437 Mln. last year. -EPS: $2.99 vs. $2.42 last year. -Revenue: $4.364 Bln vs. $3.958 Bln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu IQVIA Holdings Inc Registered Shs
|
06.02.26
|S&P 500-Papier IQVIA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IQVIA-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
05.02.26
|Verluste in New York: S&P 500 präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
04.02.26
|Ausblick: IQVIA stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
30.01.26
|S&P 500-Titel IQVIA-Aktie: So viel hätte eine Investition in IQVIA von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
23.01.26
|S&P 500-Titel IQVIA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in IQVIA von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
22.01.26
|Erste Schätzungen: IQVIA gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
16.01.26
|S&P 500-Titel IQVIA-Aktie: So viel hätte eine Investition in IQVIA von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
09.01.26
|S&P 500-Wert IQVIA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IQVIA-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu IQVIA Holdings Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|IQVIA Holdings Inc Registered Shs
|152,70
|2,17%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.