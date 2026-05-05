IQVIA Holdings Aktie
WKN DE: A2JSPM / ISIN: US46266C1053
05.05.2026 13:08:26
IQVIA Holdings Inc. Profit Climbs In Q1
(RTTNews) - IQVIA Holdings Inc. (IQV) revealed earnings for its first quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line totaled $274 million, or $1.61 per share. This compares with $249 million, or $1.40 per share, last year.
Excluding items, IQVIA Holdings Inc. reported adjusted earnings of $492 million or $2.90 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 8.4% to $4.151 billion from $3.829 billion last year.
IQVIA Holdings Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $274 Mln. vs. $249 Mln. last year. -EPS: $1.61 vs. $1.40 last year. -Revenue: $4.151 Bln vs. $3.829 Bln last year.
